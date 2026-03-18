Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ударила смартфоном по голове: поход в баню обернулся сроком для казахстанки

В Жамбылской области поход в баню обернулся для женщины лишением свободы. Правда, наказание ей отсрочили на 5 лет из-за малолетних детей, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, в Сарысуском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 106 УК).

Судом установлено, что в октябре 2025 года в городе Жанатасе перед зданием бани между подсудимой и потерпевшей возник словесный конфликт. В ходе ссоры подсудимая нанесла потерпевшей удар по голове находившимся у нее в руке смартфоном.

Согласно заключению экспертизы, потерпевшая получила сотрясение мозга, контузию мозга первой степени, а также закрытую черепно-мозговую травму в виде перелома. Указанные повреждения относятся к категории тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Вина подсудимой подтверждена показаниями сторон и заключением экспертизы. Прокурор просил назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и попросила прощения у потерпевшей. Потерпевшая в суде сообщила, что прощает подсудимую.

Санкция ч. 1 ст. 106 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние, а также наличие малолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда женщина признана виновной по ч. 1 ст. 106 УК, ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Исполнение наказания отложено на 5 лет в связи с наличием малолетних детей.

Приговор вступил в законную силу.