«Ростелеком» обеспечил интернетом киберспортивную студенческую лигу Хакасии

«Ростелеком» стал цифровым партнером отборочного этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги — 2026, который прошел в Абакане на площадке Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова.
Организаторами мероприятия выступили Хакасское республиканское отделение Федерации компьютерного спорта России и министерство физической культуры и спорта республики.
Для проведения соревнований «Ростелеком» развернул современную оптическую инфраструктуру: расширил каналы связи и адаптировал телекоммуникационное оборудование. Это позволило участникам показать зрелищные игры, за которыми в режиме реального времени наблюдали сотни зрителей на стриминговых площадках.
«Такие мероприятия требуют значительных технологических ресурсов. Мы рады создавать условия для раскрытия талантов в киберспорте и обеспечивать техническую базу для проведения ИТ-событий в Хакасии», — отметил Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома».
Всероссийская киберспортивная студенческая лига проводится ежегодно. В этом сезоне ее призовой фонд составит три миллиона рублей. Соревнования проходят в три этапа: региональный, зональный и финальный.
«В региональных соревнованиях Хакасии приняли участие 120 студентов колледжей, техникумов и вузов. Команда Хакасского технического института — филиала Сибирского федерального университета — завоевала право выступить на зональном этапе. Мы верим в успех ребят и надеемся, что они продемонстрируют достойный результат и выйдут в финал киберлиги», — рассказал Денис Шпигальский, председатель Хакасского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России.