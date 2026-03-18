В Красноярске на правобережье появился суслик — горный инженер

Фигурка нового бронзового суслика появилась около Института цветных металлов СФУ на правом берегу Красноярска. Его скульптор и автор всех подобных красноярских фигурок, Андрей Кошелев, в этот раз выполнил работу, которая посвящается рабочей профессии горного инженера. В будущем эта фигурка и парк камней около Института должны приобрести новые краски. Хотим обновить площадь, а Гоша станет проводником в те возможности, которые открываются сегодня перед студентами, — отметил директор Института цветных металлов Владимир Баранов. [caption id= «attachment_362566» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Инициаторами установки этой скульптуры стали выпускники Института цветных металлов СФУ. Такой подарок они сделали своему родному университету, чтобы создать символ и популяризировать профессию горного инженера. От своего альма-матер мы, выпускники, не отрывались никогда. Когда начался проект с бронзовыми сусликами — мы сразу обсудили и обратились к скульптору, который и создал фигуру, — сказал к.т.н., доцент, выпускник ИЦМ Георгий Курчин. [caption id= «attachment_362568» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Нового суслика будут называть Гошей. Об этом сразу сообщили авторы проекта. [caption id= «attachment_362565» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Напомним, история появления бронзовых фигурок сусликов началась еще в 2025 году. Тогда инициативная группа за счет грантовой программы установила на территории городских пространств 10 фигурок. Проект понравился бизнес-сообществу и городским учреждениям — они начали самостоятельно заказывать фигурки сусликов со своей тематикой. На данный момент в краевом центре установлено уже более 15 таких фигурок с разной концепцией и значением.