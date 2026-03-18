Ги Буше: «Второй период “Авангард” провел отлично, в третьем получил удаления, ушла энергия»

Во вторник, 17 марта, «Авангард» победил в Минске местное «Динамо» 4:3 в овертайме, о чем мы уже писали. Встречу оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше.
Наставник отметил, что в целом игра получилась отличная.
«В первом периоде не получилось выйти на игру, как планировали. Мы заняли второе место на Востоке, конечно, сейчас не будет большой разницы для нас, кто будет внизу, кто будет нашим соперником. Понимаем, что “Локомотив” в последующих раундах может получить преимущество своего льда в серии, если мы на них выйдем.
После первого периода поговорили, важно было, чтобы ребята поняли, что мы должны продолжать работать по нашим привычкам. А наши привычки — это выигранная борьба за шайбы. И второй период мы провели отлично, могла забить и пять голов, Александр Волков мог забить, наши звенья здорово проводили смены. В третьем периоде, к сожалению, получили удаления, ушла энергия, пропустили в меньшинстве, хотя понимали и знали, против кого будем играть. Но дальше перезагрузились и действовали так, как должны были", — отметил он.
Также Буше отметил игру вратаря минчан Закари Фукале: тот, по его оценке, играл отлично, вытащил много моментов.
Ответил тренер и на вопрос о новом рекорде защитника Дамира Шарипзянова.
«Мы очень рады за него, это большое достижение — переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он невероятный лидер и одноклубник, отличный человек, отлично, что сегодня ему удалось это сделать в первой половине игры, так он сбросил с плеч нагрузку. У нас невероятная команда, много всего было в сезоне, тот же Окулов проводит лучший сезон в карьере. И мы рады, что можем продолжать развиваться, как команда, делать то, что мы делали и строить коллектив», — высказался Буше.
Ранее мы уже писали, что «Авангард» гарантированно стал вторым в своей конференции.