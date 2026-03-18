Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в среду поднимется до плюс 12 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня (среды — ред.) Москва останется на южной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха — плюс 9 — плюс 12», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут стабильными, давление составит 758 миллиметров ртутного столба.