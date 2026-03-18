Красноярские хирурги начали выполнять малоинвазивные операции при туберкулезе легких

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере № 1 внедрили современные малоинвазивные методы хирургического лечения.
С помощью видеооборудования торакальные хирурги выполняют видеоторакоскопические резекции легких, в том числе лобэктомии — удаление пораженной доли легкого через минимальный разрез.
Ранее такие операции требовали больших разрезов и долгого восстановления, теперь пациенты теряют меньше крови, испытывают меньший болевой синдром, а время пребывания в стационаре сокращается.
С начала 2026 года уже успешно проведены четыре видеолобэктомии. Операции назначаются, если традиционная терапия, включая антибиотики, оказывается недостаточной. Цель вмешательства — удалить пораженный участок легкого, улучшить дыхание и предотвратить распространение инфекции.
«Инновационные хирургические технологии стали доступны торакальным хирургам краевого диспансера в результате приобретения в 2025 году современного эндовидеохирургического комплекса в комплекте с набором эндоскопических инструментов для выполнения видеоторакоскопических вмешательств», — сообщили в краевом Минздраве.