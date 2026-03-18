Большинство россиян хотели бы повысить квалификацию за счет работодателя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 77% опрошенных россиян хотели бы повысить квалификацию за счет работодателя, однако такая возможность есть лишь у 29%.
Таковы результаты исследования hh.ru, пишет РИА Новости.
Помимо обучения сотрудники рассчитывают на профессиональную переподготовку (66%), приоритет при внутреннем найме (48%), наставничество (44%) и карьерное консультирование (37%), а также на доступ к корпоративной библиотеке (25%) и ротацию кадров между отделами и регионами (24%).
По данным опроса, программы карьерного роста в целом доступны 45% респондентов, при этом 40% опрошенных заявили об их отсутствии, 5% сообщили о доступе только для ограниченного круга сотрудников, 10% не знают о наличии таких программ.