Выпускница акселератора «Башня PRO.События» подготовила для норильчан исторический квест

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В общественно-культурном центре «Башня» сегодня, 18 марта, состоится интерактивный квест для жителей Норильска. Проект подготовила Юлия Поволоцкая — выпускница первого потока акселератора «Башня PRO.События».

Источник: НИА Красноярск

Участникам предложат пройти маршрут, в котором исторические факты сочетаются с логическими задачами и творческими испытаниями. Основная цель — найти семь ключей, каждый из которых раскрывает отдельный фрагмент истории Башни.

Организаторы отмечают, что квест рассчитан как на взрослых, так и на подростков от 12 лет. Игры пройдут в два временных слота — в 18:00 и 19:30 по адресу.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, количество мест ограничено.

Проекты выпускников акселератора «Башня PRO.Событие» реализуются при поддержке фонда целевого капитала «Наш Норильск».

12+