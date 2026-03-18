Бумажные книги жалоб уходят в прошлое: эксперт объяснил, почему нижегородцы этого не заметят

Цифровая трансформация.
Недавно Роспотребнадзор представил проект новых правил оказания услуг общественного питания, которые должны прийти на смену действующему постановлению правительства. Документ предусматривает ряд изменений, продиктованных развитием цифровых технологий и электронной коммерции.
Речь идет о переходе на электронную книгу жалоб и предложений для заведений, работающих дистанционно. Кроме того, рестораны и кафе обяжут обеспечить посетителям возможность быстрой связи с руководством через сканирование QR-кода.
Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 2032 года. В документе также прописаны требования, которые будут учитываться при проведении проверок и выдаче разрешительной документации.
Реакция рынка «На самом деле, ресторанный рынок уже давно живет в цифровой среде. У гостей есть “Яндекс. Карты”, агрегаторы, соцсети — люди оставляют отзывы буквально в один клик. Поэтому сама идея электронной книги жалоб не выглядит революцией», — отметил Алексей Беляев.
По его словам, если изменения подразумевают QR-код, ведущий на форму обратной связи, то для бизнеса это не станет серьезной проблемой. Сделать такую систему технически довольно просто. Главное, чтобы это не превратилось в дополнительную бюрократию с отчетами и проверками.
«Для ресторанов обратная связь от гостей — это вообще основа развития. Иногда человек уходит недовольным просто потому, что не знает, как быстро донести проблему до управляющего», — пояснил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что грамотно настроенный цифровой канал может стать для ресторанов помощью, а не обузой. Оперативная обратная связь позволит урегулировать конфликт на месте, не доводя до публикации негативных отзывов в интернете.
Кроме того, как считает представитель ресторанной отрасли, сам по себе инструмент обратной связи — это нормальная практика для современной сферы услуг. Вопрос только в том, насколько гибко будут прописаны правила.
Если это будет простой цифровой канал связи, то отрасль спокойно адаптируется. Но если появится избыточная формализация и отчетность, это станет еще одной административной нагрузкой.
«Нижегородский ресторанный рынок довольно современный. Большинство заведений уже работают с доставкой, онлайн-заказами, системами лояльности, отзывами на картах и в агрегаторах. Поэтому технически отрасль к таким требованиям готова. Скорее всего, многие рестораны просто интегрируют эту функцию в уже существующие каналы общения с гостями», — резюмировал Беляев.
