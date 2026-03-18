В Новосибирской области пьяный водитель сбил насмерть девочку и получил срок

В Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю, по вине которого в дорожной аварии погибла девочка. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Источник: Сиб.фм

Трагедия произошла на улице Школьной в селе Черновка Кочковского района. Пьяный водитель за рулем автомобиля «Шевроле-Нива» совершил наезд на девочку 2013 года рождения, которая шла в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте.

Ордынский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев колонии-поселения. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на два с половиной года. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

