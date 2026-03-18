В Новосибирской области пьяный водитель сбил насмерть девочку и получил срок

Трагедия произошла на улице Школьной в селе Черновка Кочковского района. Пьяный водитель за рулем автомобиля «Шевроле-Нива» совершил наезд на девочку 2013 года рождения, которая шла в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте.
Ордынский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев колонии-поселения. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на два с половиной года. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что уголовное дело завели из-за опасного школьного маршрута через угольный разрез под Новосибирском.