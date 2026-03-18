Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло в выходные

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Погода в Москве может испортиться в конце рабочей недели, но в выходные в столицу вернется мартовское солнце и апрельское 10-градусное тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В четверг (в Москве — ред.), на фоне повышенного атмосферного давления, будет малооблачно. К утру подморозит до нуля — минус трех градусов, в светлое время суток — опять чуть выше плюс 10», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в конце рабочей недели погода может немного испортиться.
«Но в выходные атмосфера стабилизируется, и москвичей опять ждет мартовское солнце и апрельское 10-градусное тепло», — подчеркнул Тишковец.