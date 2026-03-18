Экипаж авианосца США Gerald R. Ford обвинили в поджоге судна: что стало причиной диверсии

Моряки, служащие на американском авианосце Gerald R. Ford, могли сами устроить пожар на судне, чтобы побыстрее вернуться с Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на источники сообщает греческая газета «Катимерини».
«Один из рассматриваемых сценариев заключается в том, что пожар, вспыхнувший в прачечной на корабле, был умышленно устроен членами экипажа с целью прекращения их миссии, поскольку они участвовали в операциях более десяти месяцев», — говорится в статье.
Издание отмечает, что авианосец прибудет на базу ВМС Суда на острове Крит на следующей неделе. Там его дозаправят, а также проведут расследование инцидента.
Напомним, недавно в Британии Дональду Трампу иронично предложили использовать авианосец для защиты Ормузского пролива военные корабли. В частности, свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford. Тогда, мол, все увидят, на что способен американский лидер.
Ранее сообщалось, что пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford, направленного на войну с Ираном, тушили более 30 часов. Однако судно продолжает выполнять боевые операции.