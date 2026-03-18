В Толмачёво задерживается рейс из Москвы и отменён вылет в Нерюнгри

В новосибирском аэропорту Толмачёво зафиксированы изменения в расписании. Согласно данным онлайн-табло, наибольшая задержка наблюдается у рейса «Аэрофлота» из Москвы.
Рейс SU 1465 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва («Шереметьево») — Новосибирск должен был прибыть в Толмачёво 17 марта в 23:45. По состоянию на текущий момент расчётное время прибытия перенесено на 20:50 18 марта. Так, задержка составляет почти сутки. Регистрация на рейс начнётся сегодня в 18:50, посадка на борт — в 20:10.
Также отменён рейс R3 787 авиакомпании «Якутия» по маршруту Новосибирск — Нерюнгри, запланированный на 06:00.
Большинство рейсов S7 Airlines, «Аэрофлота», «Победы», «России», «ЮТэйр» и других авиакомпаний выполняются по расписанию либо с незначительными отклонениями.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.
ИА Сибинформ