Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Толмачёво задерживается рейс из Москвы и отменён вылет в Нерюнгри

Рейс SU 1465 из Москвы задерживается в Толмачёво почти на сутки. Отменён рейс в Нерюнгри.

Источник: НДН.ИНФО

В новосибирском аэропорту Толмачёво зафиксированы изменения в расписании. Согласно данным онлайн-табло, наибольшая задержка наблюдается у рейса «Аэрофлота» из Москвы.

Рейс SU 1465 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва («Шереметьево») — Новосибирск должен был прибыть в Толмачёво 17 марта в 23:45. По состоянию на текущий момент расчётное время прибытия перенесено на 20:50 18 марта. Так, задержка составляет почти сутки. Регистрация на рейс начнётся сегодня в 18:50, посадка на борт — в 20:10.

Также отменён рейс R3 787 авиакомпании «Якутия» по маршруту Новосибирск — Нерюнгри, запланированный на 06:00.

Большинство рейсов S7 Airlines, «Аэрофлота», «Победы», «России», «ЮТэйр» и других авиакомпаний выполняются по расписанию либо с незначительными отклонениями.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.

ИА Сибинформ