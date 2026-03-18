В Челябинске готовятся к старту приемной кампании в 1 классы

Сегодня, 18 марта, на «Госуслугах» появилась возможность заполнить черновик заявления на поступление в 1 класс. Это в дальнейшем упростит его подачу в день открытия приема, объясняют в Комитете по делам образования Челябинска.
Для создания черновика необходимо зайти в личный кабинет на Госуслугах, в раздел «Услуги», далее — «Образование Дети», «Запись в школу».
Сам прием в 1 классы начнется 27 марта в 9 утра и продлится до 15 часов 30 июня. В это время заявление могут подать родители, чьи дети проживают на закрепленных территориях и внеочередники. С 9 утра 6 июля до 15:00 5 сентября заявления могут подать те, кто не проживает на закрепленной территории.