Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске готовятся к старту приемной кампании в 1 классы

Челябинцы могут заполнить черновик заявления в первый класс.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 марта, на «Госуслугах» появилась возможность заполнить черновик заявления на поступление в 1 класс. Это в дальнейшем упростит его подачу в день открытия приема, объясняют в Комитете по делам образования Челябинска.

Для создания черновика необходимо зайти в личный кабинет на Госуслугах, в раздел «Услуги», далее — «Образование Дети», «Запись в школу».

Сам прием в 1 классы начнется 27 марта в 9 утра и продлится до 15 часов 30 июня. В это время заявление могут подать родители, чьи дети проживают на закрепленных территориях и внеочередники. С 9 утра 6 июля до 15:00 5 сентября заявления могут подать те, кто не проживает на закрепленной территории.