Новосибирским выпускникам объяснили новый порядок приёма в педвузы

С 2027 года абитуриенты, которые хотят поступить на педагогические направления, будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету — а не по обществознанию, как это часто было раньше. Как это будет происходить в НГПУ, рассказала начальник управления профориентации, карьеры и трудоустройства, ответственный секретарь приемной комиссии Елена Кавалер.
Она пояснила, что действительно, для подобных дисциплин, как, к примеру, «Математическое образование» нужно будет сдавать математику, для «Биологического образования» — биологию, для «Физики» или «Астрономии» — физику и так далее. Но многие поступающие, как и прежде, продолжат сдавать обществознание:
«Обществознание и в 2027 году останется обязательным предметом при поступлении на некоторые программы указанных направлений (профили: “Физическая культура”, “Безопасность жизнедеятельности”, “Дополнительное образование” и др.). А ещё для части программ вуз может определить его в качестве обязательного предмета (профили: “Изобразительное искусство”, “Технология” “Дошкольное образование”, “Начальное образование” и др.). Но в большинстве случаев, обязательным предметом при поступлении в 2027 году на программы Педагогическое образования и Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), действительно, устанавливается предмет, соответствующий профилю программы: “Математическое образование” — математика, “Биологи” — биология, “Физика” или “Астрономия” — физика
Цель изменений — побудить больше выпускников выбирать для сдачи ЕГЭ естественно‑научные и математические предметы. Так удастся повысить уровень подготовки будущих учителей по профильным дисциплинам.
В вузе успокоили, что к переходу на такое нововведение готовятся плавно. Уже сейчас постепенно вводятся профильные экзамены для поступающих,
«В рамках приемной кампании 2026 года мы внесли изменения, касающиеся вступительных испытаний для некоторых образовательных программ направлений “Педагогическое образование”, например, “Математическое образование”, “Биология”, “Русский язык и Литература”: теперь обязательным для поступления на них будет соответствующий профильный предмет. Таким образом мы смягчаем переход на профильные вступительные испытания», — сообщила Елена Кавалер.
Также эксперт сообщила, что вузы организуют бесплатную подготовку будущих абитуриентов и специализированные форумы для сдающих ЕГЭ по отдельным предметам. Обо всех нововведениях поступающих будут информировать на сайте университета.