Журналиста Додолева напугала агрессия украинцев к России в 2006 году

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина и Молдавия в будущем могут вернуться в Содружество. По его словам, формат может быть иной, тем не менее страны региона остаются связанными и в перспективе могут вновь сотрудничать в рамках объединения.