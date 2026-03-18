Союзники по НАТО отвернулись от США в войне с Ираном: в России прокомментировали ситуацию

Дмитриев: НАТО поддерживает Украину, но не США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на нежелание союзников по НАТО помогать Вашингтону в конфликте с Ираном. Свой пост он опубликовал в соцсетях, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе.

Ранее Трамп призвал ряд стран, включая Китай, Францию, Японию и Великобританию, направить корабли в пролив для защиты судоходства. Однако позже Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи партнеров по альянсу, обвинил их в неготовности прийти на выручку и сравнил НАТО с улицей с односторонним движением.

«Союзники НАТО поддерживают Украину, но не США», — написал Дмитриев, сопроводив пост публикацией альянса о продолжении помощи Киеву.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. После Тегеран нанес ответные удары по израильской территории и американским объектам в регионе. Конфликт привел к блокировке Ормузского пролива — главной артерии для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, что сказалось на объемах добычи и поставках энергоносителей из региона.

Ранее британский историк и бывший посол Крейг Мюррей предположил, что США могут отправить свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford к Ормузскому проливу для его защиты.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше