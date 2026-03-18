Власти Подмосковья готовятся к паводкам

Для оперативного контроля обстановки в регионе создали четырехуровневую систему мониторинга. Ежедневно по 152 маршрутам специалисты патрулируют потенциально опасные зоны, особенно в СНТ, расположенных в поймах рек. Данные поступают с 45 гидропостов и 166 электронных вешек, установленных в 40 округах. Используют в регионе также космический мониторинг и беспилотники.