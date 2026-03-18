Власти Подмосковья готовятся к паводкам

Московская область готовится к периоду весенних паводков. О предпринимаемых мерах пишет портал 360.ru.
Для мониторинга уровня воды используется карта региона, на которой отмечается подъем водных артерий с помощью электронных вешек. На дворовых территориях проводятся работы дя предотвращения подтоплений.
«Одна из главных задач — контроль за водохранилищами, которые аккумулируют основной объем талых вод и регулируют планомерный водосброс в течение всего паводка. На данный момент их заполняемость составляет в среднем 60%, есть свободные емкости. Гидротехнические сооружения функционируют штатно», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов.
Специалисты «Мособолпожспаса» занимаются ослаблением ледяного покрова на участках возле мостовых переправ, где возможно образование заторов, МЧС регулярно проводит рейды для обеспечения безопасности людей на водных объектах, проводятся учения.
Для оперативного контроля обстановки в регионе создали четырехуровневую систему мониторинга. Ежедневно по 152 маршрутам специалисты патрулируют потенциально опасные зоны, особенно в СНТ, расположенных в поймах рек. Данные поступают с 45 гидропостов и 166 электронных вешек, установленных в 40 округах. Используют в регионе также космический мониторинг и беспилотники.