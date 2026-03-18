В Приморье резко упала заболеваемость ОРВИ и ковидом

В Приморском крае зафиксировано существенное улучшение эпидемиологической обстановки. С 9 по 15 марта заболеваемость респираторными инфекциями среди жителей региона снизилась почти на пятую часть по сравнению с показателями предыдущей недели.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают уверенное снижение распространения вирусов сразу во всех возрастных группах — совокупный показатель упал на 18,5%. Это значит, что в поликлиники стало обращаться значительно меньше людей как с высокой температурой, так и с легкими симптомами простуды.
Медики фиксируют и спад заболеваемости COVID-19. Что касается гриппа, то он практически сошел на нет — за отчетный период лабораторно подтверждены лишь единичные случаи вируса гриппа B. При этом в воздухе по-прежнему летают так называемые «простудные» вирусы: чаще всего у заболевших находят риновирусы (50,3% случаев) и аденовирусы (30,3%).
Тяжелое течение болезни требует госпитализации только у 2,6% от всех заразившихся, что говорит о легком течении болезни у большинства приморцев. Тем не менее, вирус все еще создает неудобства для учебного процесса: на минувшей неделе из-за карантина полностью закрыли одну школу и один детский сад. Частично (отдельные классы и группы) приостановили работу 4 школы и 18 дошкольных учреждений.
Весенняя погода обманчива, поэтому не стоит пренебрегать простыми мерами профилактики, чтобы позитивная динамика сохранилась.