Омский суд присудил компенсацию девочке за сломанную в детсаду челюсть

Пресс-служба Центрального районного суда Омска сообщила в среду, 18 марта 2026 года, что к ним обратилась женщина в интересах своей несовершеннолетней дочери. Она просила взыскать с детского сада компенсацию морального вреда.
«В обоснование своих требований истец указала, что ее дочь посещала детский сад. В июне 2025 года, находясь на утренней прогулке на территории детского сада, она упала с металлической конструкции лицом вниз, ударившись подбородком о землю, получив телесные повреждения в виде закрытого перелома правого мыщелкового отростка нижней челюсти без смещения костных отломков, ушибленные раны подбородочной области, которые в совокупности причинили средний тяжести вред здоровью по признаку его расстройства на срок свыше трех недель», — передает суд.
Заявляется, что девочка лежала в больнице, а после выписки проходила амбулаторное лечение.
«Ребенку в связи с полученной травмой были наложены шины, которые препятствовали приему твердой пищи. На рваные раны подбородка были наложены швы, которые в настоящее время не зажили и оставили неизгладимые следы», — указано в релизе.
Истец просила взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 250 тысяч рублей, в свою пользу 150 тысяч рублей, а также штраф в размере 50% от суммы и расходы на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика, по данным суда, получение травмы несовершеннолетней не оспаривала, как и не оспаривала размер компенсации в пользу ребенка, однако просила снизить до разумных пределов компенсацию в пользу истца, матери ребенка, а также снизить расходы на оплату юридических услуг.
В итоге суд удовлетворил иск частично, в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей, в пользу матери — 30 тысяч рублей, расходы на оплату юридических услуг снижены до разумного предела, во взыскании штрафа отказано, поскольку договорные отношения между истцом и ответчиком не подпадают под действие Закона о защите прав потребителей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, отметили в пресс-службе суда.