На СКК имени Блинова появилась проекция губернатора

Подрядчики, которые занимаются обновлением спортивного объекта, компании ПЭС и «Айсорс», устроили для губернатора Омской области сюрприз на день рождения — на фасаде комплекса появилась яркая проекция. Она изображает портрет Виталия Хоценко в фирменной джерси хоккейного клуба «Авангард» и фанатскими атрибутами команды.
«Желаем сибирского здоровья и энергии! Пусть регион растет и все планы претворяются в жизнь! Один город — одна команда!» — написали представители компаний в своём телеграм-канале.
Напомним, что открытие обновлённого спортивного комплекса пройдёт в день первого матча «Омских крыльев» в СКК имени Блинова, который пройдёт в конце марта. Объект не функционировал более восьми лет. После завершения работ на нём будут проводить домашние матчи хоккейная команда «Омские Крылья» и женский волейбольный клуб «Омичка».