На СКК имени Блинова появилась проекция губернатора

Напомним, что открытие обновлённого спортивного комплекса пройдёт в день первого матча «Омских крыльев» в СКК имени Блинова, который пройдёт в конце марта. Объект не функционировал более восьми лет. После завершения работ на нём будут проводить домашние матчи хоккейная команда «Омские Крылья» и женский волейбольный клуб «Омичка».