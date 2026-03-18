Госдума ограничила штрафы для автомобилистов за езду без ОСАГО

Россиян будут штрафовать не более одного раза в сутки за езду без ОСАГО. Соответствующий законопроект во вторник, 17 марта, приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтении.
Уточняется, что мера распространяется на все способы фиксации нарушения.
Согласно документу, изменения вносятся в статью 12.37 КоАП, которая регулирует ответственность за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В тексте законопроекта говорится, что лицо, совершившее такое нарушение, не привлекается к административной ответственности за повторные случаи, выявленные в течение 24 часов с момента первого нарушения, передает сайт ГД.
В феврале многие страховые компании столкнулись с взысканием выплат по ОСАГО сверх ограничений за «железо». Эта проблема затронула страховщиков со сложностями с организацией ремонта на технической станции по направлению.
В конце 2025 года СМИ сообщили, что в ряде российских регионов резко возросла цена полисов ОСАГО. Наибольшие изменения стоимости зафиксировали в Дагестане: в период с 8 по 10 декабря цена ОСАГО увеличилась на 57 процентов. На втором месте расположилась Новосибирская область с 35 процентами.