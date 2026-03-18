Госдума ограничила штрафы для автомобилистов за езду без ОСАГО

В конце 2025 года СМИ сообщили, что в ряде российских регионов резко возросла цена полисов ОСАГО. Наибольшие изменения стоимости зафиксировали в Дагестане: в период с 8 по 10 декабря цена ОСАГО увеличилась на 57 процентов. На втором месте расположилась Новосибирская область с 35 процентами.