Отец мальчика-бродяжки из Железногорска перестал интересоваться его судьбой

Ранее он заявлял, что намерен бороться за сына.

Отец 11-летнего Дениса из Железногорска, который скитался по подъездам после отказа родителей забирать его домой, перестал принимать участие в жизни сына. Об этом krsk.aif.ru рассказала местная жительница Алеся.

Напомним, за этой историей krsk.aif.ru следит с осени 2025 года, когда Дениса нашли в подъезде. Недавно о ней вышел выпуск федеральной программы «Мужское / Женское». В телеэфире отец ребенка Артем Артюхов заявлял, что намерен бороться за сына, готов взять его под опеку и обеспечить всем необходимым. Однако, по словам Алеси, как только камеры выключились, интерес мужчины к ребенку исчез.

«Пока папу вели везде за собой, он контактировал. Только мы отошли в сторону — папе все равно. Ни в коем случае нельзя возвращать ребенка в семью», — пояснила Алеся.

Также в эфире программы выяснилось, что до бродяжничества мальчик какое-то время жил с отцом и его сожительницей. В квартире он спал на надувном матрасе на полу, а из-за отсутствия рабочего стола не делал уроки. Вскоре ребенок забрал у отца 10,5 тысяч рублей, пока тот спал, и снова ушел из дома.

Сейчас Денис уже третий месяц находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. По словам Алеси, восстановление идет «маленькими шажочками». Ожидается, что в августе школьник сможет покинуть центр, однако ему потребуются еще годы работы с психологами. Все, что известно об 11-летнем Денисе — собрали в одном материале.

