Выступления российской балерины Светланы Захаровой отменили в Италии

Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова подтвердила отмену своих выступлений на гала-концерте Les Etoiles в Риме, которые должны были состояться 20 и 21 марта.
— Организаторы концертов до последнего пытались сделать все возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением, и несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять, — заявила балерина.
По ее словам, это не первая подобная ситуация. В беседе с ТАСС Захарова заявила, что в Европе продолжается политика отмены русской культуры: так, в январе выступления артистки отменили во Флоренции.
В сентябре прошлого года украинское министерство иностранных дел выразило недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с певицей Анной Нетребко, хотя та уехала из России после начала специальной военной операции.
Кроме того, в 2023 году концерт певицы в Праге отменили по политическим причинам. Решение об отмене выступления артистки было принято ввиду «негативного отношения со стороны пражских политических кругов» и эмоционально напряженной атмосферы.