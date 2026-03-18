Топ-5 главных новостей в Молдове 18 марта 2026: После жары на Молдову идут дожди и похолодание; новую кадастровую переоценку жилья в Молдове придумали полные идиоты — мнение; центр Кишинева перекроют на два дня&nbs

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 18 марта 2026:
1. Весна нас сведет с ума: После мартовской жары на Молдову идут дожди и похолодание — синоптики дали точный прогноз.
2. «Не методология и не реформа, а позор какой-то»: Почему систему новой кадастровой переоценки жилья в Молдове придумали полные идиоты.
3. Центр Кишинева перекроют на два дня: Ожидается приезд более 50 иностранных делегаций.
4. Удар близко: Самая сильная магнитная буря за два месяца надвигается на Молдову — запасаемся обезболивающими и терпением.
5. Жители Молдовы начали отказываться от поездок в Арабские Эмираты и Египет: Отдых в Турции и других странах меняет логистику, возможно повышение цен — что происходит.
«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).
«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.
На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).
Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.
Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).