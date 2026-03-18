Подсобным хозяйствам Красноярского края окажут поддержку на содержание коров

В Минсельхозе Красноярского края завершился документов от сельхозкооперативов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием коров в личных подсобных хозяйствах граждан.
Сельхозкооперативы получат средства для своих пайщиков — владельцев личных подворий — на содержание молочных и мясных коров. Граждане могут направить на оплату электроэнергии, покупку кормов, заготовку сена.
Выплаты сельчанам рассчитаны по ставке 10 тыс. руб. на корову, но не более 50 тыс. руб. Если использовали искусственное осеменение — 12 тыс. руб. на голову, или максимум 60 тыс. руб.
В прошлом году субсидии на общую сумму 76,9 млн рублей выплатили 19 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые предоставили эти средства на содержание 10,7 тысяч коров в подсобных хозяйствах 2 тысяч граждан.
«Краевая инициативная мера государственной поддержки действует в регионе шестой год. Она направлена на развитие сельхозкооперации, поддержку малых форм хозяйствования и обеспечения самозанятости населения в сельской местности. Кроме этого направления, владельцы подворий, которые являются пайщиками сельхозкооперативов, могут рассчитывать на поддержку при приобретении крупного рогатого скота», — отметил замминистра сельского хозяйства края Сергей Шекк.
Информация о результате проведения отбора будет размещена в специальном разделе ГИС «Субсидия АПК24».