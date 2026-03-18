Антибольшевистское восстание моряков Балтфлота было подавлено 105 лет назад

О революции часто говорят, что она пожирает своих детей. Одним из самых ярких примеров этого тезиса может служить восстание матросов Балтийского флота в Кронштадте 1921 года. Всего лишь за три года до этого они шли в первых рядах Октябрьской революции, а теперь, увидев, как на самом деле выглядит власть Ленина и ВКП (б), решили взбунтоваться и потребовать хотя бы перестать грабить крестьян. На бунт большевики ответили привычным для себя образом, — двинули войска на штурм и развернули массовые репрессии. О подавлении Кронштадтского восстания — в материале «Газеты.Ru».