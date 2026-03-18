От детского сада до семьи: в Красноярске запустили проект «Уроки здоровяшек»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В детских садах Красноярска стартовал просветительский проект «Уроки здоровяшек», направленный на формирование у дошкольников полезных привычек и вовлечение родителей в этот процесс.
Первое занятие прошло в детском саду № 283. В игровой форме с участием сказочного персонажа — медведя Михаила Потапыча — и врача Елены Замятиной дети сделали зарядку после «зимней спячки» и собрали «витаминную корзинку» из полезных продуктов.
Проект реализует Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В его основе — семейноцентричный подход: формирование здоровых привычек рассматривается как совместный процесс, в котором ребенок становится активным участником и переносит полученные знания в семейную среду.
Как отмечают организаторы, игровые форматы помогают закреплять навыки без назиданий, а участие родителей превращает профилактику в часть повседневной жизни. Программа включает тематические блоки, посвященные гигиене, питанию, режиму дня и закаливанию.
Присоединиться к проекту могут и другие дошкольные учреждения — для этого необходимо обратиться в краевой центр общественного здоровья, сообщили в региональном Минздраве.