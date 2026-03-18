Из-за засухи и заморозков донские фермеры потеряли более четырех млрд рублей

Из-за засухи и заморозков донские аграрии потеряли более четырех млрд рублей. Такая информация появилась на сайте Правительства Ростовской области по итогам профильного совещания министерства сельского хозяйства региона.
В минувшем году погодные аномалии серьезно ударили по валовому сбору урожая. Чтобы снизить подобные риски в будущем, специалисты ведомства планируют активно диверсифицировать отрасль и развивать фермерское животноводство, которое обеспечит компаниям круглогодичную занятость и экономическую стабильность.
— Мы сохранили поддержку на достаточно высоком уровне. Восемь миллиардов рублей — это сумма немаленькая в нынешних условиях, — сказал губернатор Юрий Слюсарь.
Несмотря на колоссальные убытки в растениеводстве, регион продолжает наращивать объемы пищевой переработки. В настоящее время местные власти сопровождают три десятка крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 160 миллиардов рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.