В Калининграде ученые БФУ нашли способ повысить точность МРТ

«Исследователи научно-образовательного центра “Умные материалы и биомедицинские приложения” БФУ им. И. Канта нашли способ управления свойствами кобальтового феррита (CoFe O) — материала, критически важного для современных технологий. Открытие имеет значение для практического применения, где важна стабильность магнитного состояния. Например, в медицине подобные наночастицы служат контрастными агентами для МРТ. Если их свойства предсказуемы и стабильны, изображение получается максимально четким, что позволяет врачам безошибочно отличать здоровые ткани от пораженных участков. В сфере хранения данных, например в жестких дисках, магнитная “жесткость” помогает точнее считывать сигнал и сводит к минимуму риск потери информации», — сообщил собеседник агентства.