Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании Качановича разрешили ещё одну вырубку для строительства гостиниц рядом с комплексом «Русь» в Светлогорске

СЗ «Инеско ГДС» спилит 17 растений.

В Светлогорске разрешили ещё одну вырубку для строительства гостиниц рядом с комплексом «Русь». Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета.

Два порубочных билета выдали компании СЗ «Инеско ГДС» Александра Качановича. На участках с кадастровыми номерами 39:17:010005:178 и 39:17:010005:179 на улице Верещагина спилят 17 деревьев: берёзы, клёны, тополя, грабы и ель. Там строят корпуса апартаментов, которые станут частью комплекса «Русь».

Компенсационное озеленение выполнят на территории городского парка. Взамен вырубленных деревьев высадят 15 клёнов.

В 2025 году ООО СЗ «Инеско ГДС» из группы компаний К8 уже получало порубочные билеты на вырубку 207 деревьев для строительства гостиниц рядом с комплексом «Русь» в Светлогорске. Среди них — липы, берёзы, грабы, ивы, дубы и другие растения. Взамен обещали высадить 195 растений.

Ранее власти выдали разрешения на строительство двух шестиэтажных гостиниц на улице Верещагина в Светлогорске. Всего на соседних участках планируют построить три корпуса апартаментов.

Группа «К8» реализует несколько крупных проектов на побережье Калининградской области. В Светлогорске построили гостиницу на месте «Руси» и планируют новые туристические комплексы на улице Балтийской и Верещагина. В Зеленоградске возводят отель с апартаментами на променаде, где находился недострой «Газпрома». Кроме того, «К8» представил проект туристско-рекреационного кластера с крупнейшим в России крытым аквапарком в Сокольниках.