Компании Качановича разрешили ещё одну вырубку для строительства гостиниц рядом с комплексом «Русь» в Светлогорске

В Светлогорске разрешили ещё одну вырубку для строительства гостиниц рядом с комплексом «Русь». Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета.
Два порубочных билета выдали компании СЗ «Инеско ГДС» Александра Качановича. На участках с кадастровыми номерами 39:17:010005:178 и 39:17:010005:179 на улице Верещагина спилят 17 деревьев: берёзы, клёны, тополя, грабы и ель. Там строят корпуса апартаментов, которые станут частью комплекса «Русь».
Компенсационное озеленение выполнят на территории городского парка. Взамен вырубленных деревьев высадят 15 клёнов.
В 2025 году ООО СЗ «Инеско ГДС» из группы компаний К8 уже получало порубочные билеты на вырубку 207 деревьев для строительства гостиниц рядом с комплексом «Русь» в Светлогорске. Среди них — липы, берёзы, грабы, ивы, дубы и другие растения. Взамен обещали высадить 195 растений.
Ранее власти выдали разрешения на строительство двух шестиэтажных гостиниц на улице Верещагина в Светлогорске. Всего на соседних участках планируют построить три корпуса апартаментов.
Группа «К8» реализует несколько крупных проектов на побережье Калининградской области. В Светлогорске построили гостиницу на месте «Руси» и планируют новые туристические комплексы на улице Балтийской и Верещагина. В Зеленоградске возводят отель с апартаментами на променаде, где находился недострой «Газпрома». Кроме того, «К8» представил проект туристско-рекреационного кластера с крупнейшим в России крытым аквапарком в Сокольниках.