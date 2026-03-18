Женщина и двое мужчин погибли в Сухобузимском после поджога дома односельчанином

В селе Сухобузимское арестован мужчина, причастный к поджогу дома и гибели троих человек в результате пожара. Трагедия произошла в ночь на 11 марта: во время тушения двухквартирного дома пожарные обнаружили тела трех человек — 47-летнего и 70-летнего мужчин и 65-летней женщины. Первоначально предполагалось, что причиной пожара стала неправильно утилизированная зола. Но во время расследования уголовного дела следователи обнаружили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что ночью в дом заходил мужчина. Вскоре появились первые признаки возгорания, после чего гость покинул подворье. В результате грамотно спланированных следственных действий, проведенных следователями и криминалистами краевого СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность 34-летнего жителя села Сухобузимское к возникновению пожара в доме, — отмечают в региональном главке СК РФ. В ближайшее время фигуранту планируют предъявить обвинение в убийстве трех лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом. Во время обыска у подозреваемого нашли обувь со следами нефтепродуктов.