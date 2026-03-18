Немецкие пожарные спародировали методы принудительной мобилизации в ВСУ

Пожарные в немецком городе Имменштадте (Бавария) разыграли сценку, сымитировав методы насильственной мобилизации, используемые территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), следует из видеозаписи, появившейся в социальных сетях.
На опубликованных кадрах показано, как бригада огнеборцев подъезжает на микроавтобусе к человеку, которого после затаскивают в автомобиль. Затем пожарные сообщают мужчине о вербовке в свои ряды.
«В Имменштадте сейчас пропадают люди. Их последний раз видели: совершенно ни о чем не подозревающих, на полностью экипированных пожарных машинах», — сказано в описании к ролику.
Многие пользователи в комментариях к видео обратили внимание, что показанное очень напоминает процесс принудительной мобилизации на Украине. Вместе с тем авторы роликане стали напрямую указывать на это.
Напомним, 15 марта появилась информация, что сотрудник ТЦК в Одессе во время проведения насильственной мобилизации по ошибке ударил электрошокером своего коллегу, когда они пытались затолкать в микроавтобус задержанного мужчину.
В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила транспорт, используемый ТЦК на Украине, с пепелацами — фантастическими летательными аппаратами из советского художественного фильма «Кин-дза-дза!».