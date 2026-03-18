9 открыток к праздникам 18 марта. От завтраков до вещих снов

18 марта — день, когда в календаре встретились простота и питательность завтрака, мистическая тайна сновидений и древнее почитание пробуждающейся природы. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли порадовать близких вкусным угощением, напомнить им о ценности интуиции или прикоснуться к древним традициям плодородия.
День яичницы.
18 марта во всём мире отмечается День яичницы — неофициальный гастрономический праздник, посвящённый одному из самых простых, быстрых и питательных блюд на Земле. Согласно распространённой версии, инициатором стал некий Джон Миджилл, который в 1993 году объявил эту дату праздником в знак уважения к любимому кушанью, и со временем у него появилось множество последователей по всему свету.
Праздник вещих снов.
18 марта во многих странах отмечается Праздник вещих снов — загадочный день, посвящённый тайнам ночных видений и их предсказательной силе. Считается, что идея праздника зародилась в середине XX века в эзотерических кругах Европы и с тех пор обросла легендами. В народе верят, что именно в ночь на 18 марта, которая часто выпадает на дни Великого поста, граница между мирами становится особенно тонкой, и сны могут нести важные пророчества или откровения.
День Богини плодородия.
18 марта отмечается День богини плодородия — праздник, посвящённый древним божествам, которые символизировали пробуждение природы, урожай и продолжение рода. Эта дата выбрана незадолго до весеннего равноденствия (20−21 марта), когда солнце и земля дают силу всему живому, и уместно просить высшие силы о благополучии и пополнении семьи.
В разных культурах богинь плодородия называли по-разному: Деметра в Древней Греции, Церера в Риме, Жива у славян, Остара у кельтов. В их честь проводились ритуалы с жертвоприношениями, возводились храмы, где бездетные женщины молились о зачатии. Символы праздника — яйца и зайцы (как олицетворение плодовитости и возрождения), которые позже перешли и в христианскую пасхальную традицию.
