Красноярцам показали интерьер переехавшего с набережной на Телевизорную Дворца бракосочетания

В галерее MixMax на Свободном открылся временный Дворец бракосочетания. Фотографии показали в краевом агентстве ЗАГС.
Напомним, он будет работать до ноября из-за капитального ремонта на Дубровинского. В это время в центральном доме торжеств обещают обновить уставшие интерьеры.
Дворец бракосочетания работает по адресу: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, четвертый этаж. Режим работы остался прежним: вторник-суббота, с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Связаться с сотрудниками отдела ЗАГС можно по телефону: 8−950−432−02−19.
Добавим, ранее MixMax неоднократно признавали небезопасным из-за нарушения противопожарных норм. По этой причине в 2019 году суд на время останавливал его работу.
