МЧС предупредило белорусов о подтоплении дорог и мостов в трех областях Беларуси

По данным на 17 марта, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях фиксировались подтопления паводковыми и талыми водами. Были подтоплены несколько участков дорог, в том числе автомобильные мосты.
Так, оставался подтопленными один низководный мост в Лиозненском районе, два участка дороги в Гомельском районе. Еще под воду ушло одно подворье в Добрушском районе, участок дороги в Петриковском районе, участок дороги и один низководный мост на территории Мстиславского района. В некоторых случаях подтопление дорог привело к тому, что путь в деревни оказался отрезан. К счастью, из-за подтоплений жители не оказались в опасности.
— Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено, — прокомментировали в МЧС.
Ведомство продолжает непрерывный мониторинг ситуации с паводками.