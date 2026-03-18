МЧС предупредило белорусов о подтоплении дорог и мостов в трех областях Беларуси

МЧС показало серьезные подтопления в трех областях Беларуси, где оказались отрезаны пути в деревни.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 17 марта, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях фиксировались подтопления паводковыми и талыми водами. Были подтоплены несколько участков дорог, в том числе автомобильные мосты.

Так, оставался подтопленными один низководный мост в Лиозненском районе, два участка дороги в Гомельском районе. Еще под воду ушло одно подворье в Добрушском районе, участок дороги в Петриковском районе, участок дороги и один низководный мост на территории Мстиславского района. В некоторых случаях подтопление дорог привело к тому, что путь в деревни оказался отрезан. К счастью, из-за подтоплений жители не оказались в опасности.

— Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено, — прокомментировали в МЧС.

Ведомство продолжает непрерывный мониторинг ситуации с паводками.