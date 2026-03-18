Волгоградцы за месяц 123 раза пожаловались в РПН

В феврале в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратились 123 человека с жалобами и вопросами. Как сообщили в ведомстве, 28 жителей проконсультировали по теме санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Волгоградцы жаловались на санитарное состояние территории, на качество питьевого водоснабжения, задавали вопросы об условиях обучения.