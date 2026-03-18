В Волгодонске детей возили на неисправных школьных автобусах. Такая информация появилась в социальных сетях Госавтоинспекции региона.
В ходе масштабных проверок 16 марта инспекторы оценивали техническое состояние специализированного транспорта. Полицейские проверяли наличие ремней безопасности, исправность тахографов, работу проблесковых маячков и общую дисциплину шоферов на маршрутах следования.
— Особое внимание уделяется выявлению и пресечению эксплуатации технически неисправных автобусов, а также других нарушений, которые могут поставить под угрозу безопасность школьников, — подчеркнули в ведомстве.
В результате рейдов двоих водителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, правоохранители наказали ответственных за перевозки должностных лиц, возбудив в отношении них дела за выпуск на линию машин с серьезными поломками.
