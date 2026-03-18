В Омской области введён режим повышенной готовности

Пришла весна, снег тает так быстро, что улицы населённых пунктов Омской области превращаются в реки, а спасатели готовятся к худшему сценарию.
Наш регион вошёл в десятку зон риска по всей России. Когда ждать «большой воды»?
Утопаем в лужах.
Выйти из дома и не промочить ноги — для многих сейчас целый квест. Тротуары превращаются в сплошные лужи, в некоторых можно утонуть «по самую щиколотку». А проезжую часть и вовсе лучше обходить стороной, потоки грязной жижи из-под колёс машин не дают прохода пешеходам.
Главные виновники торжества — забитые ливнёвки. То, что должно спасать город от потопов, сейчас надёжно укутано слоем льда и мусора. Чтобы пробить эти ледяные пробки, на улицы вывели тяжелую артиллерию — гидродинамические машины. Они долбят лёд кипятком под высоким давлением. Работа кипит круглосуточно. Снег продолжают вывозить, а воду — откачивают даже ночью.
На осадном положении.
Масштаб проблемы подтверждается официально. На днях губернатор Омской области подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Для простых омичей в документе нет строгих запретов, но чиновники и спасатели теперь живут по законам строгого распорядка: усиленный контроль, круглосуточные дежурства и полная боевая готовность техники.
Наш регион вошёл в десятку российских регионов, где риск подтоплений наиболее высок. По данным МЧС, в зоне бедствия могут оказаться 20 из 32 районов области и 144 населенных пункта. В самом Омске под удар попадает прежде всего частный сектор — оттуда уже начали поступать первые тревожные звонки о подтопленных подвалах. В городе даже работает специальная комиссия из Москвы. Столичные гости проверяют, насколько омичи готовы к удару стихии, корректируют планы спасателей и инспектируют технику.
Прогнозы и реальность.
Синоптики пока утешают: паводок прогнозируется на уровне прошлого года, который, хоть и доставил хлопот, но обошёлся без глобальных катастроф. Однако расслабляться рано. Резкое потепление уже началось, но оно ещё сменится циклоном с мощным снегопадом. Такие качели — идеальные условия для гололёда и стремительного прибывания воды.
Ледоход на Иртыше традиционно ждут во второй декаде апреля. Но главная опасность исходит не только от реки. Почва промёрзла глубоко, как отмечают метеорологи, и не хочет впитывать влагу. Поэтому вся талая вода с полей и дорог пойдет прямиком в низины и на улицы.
В МЧС уже разработали четыре модели развития событий: от заторных явлений на реках до затоплений талыми и дождевыми водами. Худший сценарий — если все эти факторы совпадут по времени. Чтобы этого не случилось, завтра в регионе провели масштабные учения. А пока коммунальщики продолжают откачивать воду и напоминают жителям частного сектора о необходимости чистить трубы и канавы возле своих домов. Если не хотите встретить весну в резиновой лодке посреди собственной гостиной, берите лопату уже сегодня.