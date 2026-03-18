В Омской области введён режим повышенной готовности

В МЧС уже разработали четыре модели развития событий: от заторных явлений на реках до затоплений талыми и дождевыми водами. Худший сценарий — если все эти факторы совпадут по времени. Чтобы этого не случилось, завтра в регионе провели масштабные учения. А пока коммунальщики продолжают откачивать воду и напоминают жителям частного сектора о необходимости чистить трубы и канавы возле своих домов. Если не хотите встретить весну в резиновой лодке посреди собственной гостиной, берите лопату уже сегодня.