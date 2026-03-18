Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Красноярском крае

В горных районах Ермаковского и Курагинского округов Красноярского края с 18 по 20 февраля возможны сходы лавин. Соответствующее штормовое предупреждение опубликовало КГКУ «Спасатель».
Не выходите в этот день в горы. Если вы уже находитесь там, следите за изменениями погоды и избегайте мест возможного схода лавин.
Если вы попали в опасную зону, бегите в сторону, чтобы уйти с её пути. При попадании под снежную массу укройтесь под скалой или за большим деревом.
В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по тел. 101 или 112.