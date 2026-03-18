В Челябинской области приготовились укреплять дамбы и откосы дорог в паводок

Сотрудники экстренных служб, дорожники и спасатели Челябинской области завершают подготовку к пропуску талых вод. О том, какие районы могут оказаться в зоне подтопления и как специалисты защищают населенные пункты и дороги, участники пресс-конференции рассказали в «КП-Челябинск».
По прогнозу Челябинского гидрометцентра, нынешняя паводковая ситуация будет развиваться в рамках средних многолетних значений. Особо сильного подъема уровней воды специалисты не ожидают, но подчеркивают: готовиться нужно к любому сценарию, особенно помня о событиях 2024 года.
«Всегда готовимся к наихудшему развитию сценариев паводка», — отметил начальник Ситуационного центра Федерального дорожного агентства Сергей Николов.
Дорожные службы уже сформировали запас материалов для экстренного возведения дамб и укрепления откосов на случай выхода воды. На федеральных трассах специалисты определили участки повышенного риска. В зоне особого внимания — дороги в Златоустовском, Катав-Ивановском и Миасском округах, подъезд к Екатеринбургу в Сосновском районе, а также трасса А‑310 в Копейске, Коркино и Увельском округе. На этих участках спасатели и дорожники организовали круглосуточное патрулирование.
«На экстремальный случай мы согласовали с Госавтоинспекцией альтернативные маршруты движения, чтобы водители могли доехать до пункта назначения даже в случае перекрытия дорог», — пояснил Сергей Николов.
Госавтоинспекция усилила контроль за мостами и путепроводами, особенно в местах пересечения дорог с реками. Водителей призывают быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и следить за возможным выходом талых вод на проезжую часть.
Спасатели уже приступили к активным противопаводковым мероприятиям. На прошлой неделе они взорвали лед на реке Сим в Ашинском районе, 17 марта — на реке Нижний Тогузак в Варненском районе. Всего специалисты использовали более 600 килограммов взрывчатки. В Ашинском и Брединском районах спасатели распиливают лед, а в некоторых местах чернят его, чтобы он быстрее таял под солнцем.
«Этот метод недорогой, но эффективный для защиты опор мостов и путепроводов. Мы используем простые красители, безопасные для экологии», — уточнил заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Алексей Захаров.
В городах коммунальщики активно вывозят снег, чистят дренажные коллекторы и водопропускные каналы.
По многолетней статистике, в зоне возможного затопления находятся 83 населенных пункта в 30 муниципальных образованиях. Если паводок пройдет по среднему сценарию, серьезных проблем удастся избежать. Но при резком потеплении, как в прошлом году, в группе риска окажутся горнозаводская зона (особенно Ашинский район), а также Брединский и Варненский районы на юге области.
В Челябинске особое внимание уделяют садовым товариществам. Председателям спасатели рекомендовали прочистить трубы и убрать заграждения, мешающие проходу воды.
С жителями подтопляемых территорий спасатели проводят профилактическую работу: проверяют системы оповещения, раздают памятки с указанием мест сбора и пунктов временного размещения.
«На территории области мы подготовили 344 пункта временного размещения. Там есть кровати, спальные принадлежности, трехразовое питание, предусмотрена психологическая помощь», — сообщил Алексей Захаров.
За последние пять лет в регионе из-за паводка никто не пострадал. Но специалисты напоминают о простых мерах безопасности: в период половодья лучше не пить воду из-под крана без кипячения, а при выезде на природу — следить за уровнем воды в реках. В случае ЧС можно звонить по единому номеру 112.