В Челябинской области приготовились укреплять дамбы и откосы дорог в паводок

За последние пять лет в регионе из-за паводка никто не пострадал. Но специалисты напоминают о простых мерах безопасности: в период половодья лучше не пить воду из-под крана без кипячения, а при выезде на природу — следить за уровнем воды в реках. В случае ЧС можно звонить по единому номеру 112.