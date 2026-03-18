Главные городские часы Красноярска сыграют «Севастопольский вальс»

В среду, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, главные часы Красноярска сменили мелодию. На башне прозвучит «Севастопольский вальс» Константина Листова, сообщили в городской администрации.
Услышать композицию можно будет четыре раза в день: в полдень, в 15:00, в 18:00 и в 21:00.
Вальс был написан к 10-летию Победы и столетию первой обороны Севастополя. Композитор вспоминал, что создавал его, представляя вечерний город, морской бриз и встречи матросов с любимыми на Приморском бульваре.
Узнать больше по теме
