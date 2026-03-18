Овчарка без намордника напала на мать с дочкой в лесу Академгородка

В Академгородке во время прогулки по лесу на 10-летнюю девочку напала овчарка без намордника, сообщает АСТ-54 со ссылкой на пострадавшую мать ребёнка. Женщина рассказала, что сначала собака прыгала на нее, порвав одежду, а затем переключилась на девочку. Хозяйка животного не смогла справиться с овчаркой — по словам потерпевшей, она не слышала ни одной команды или клички. Когда женщина попыталась зафиксировать происходящее на телефон, владелица собаки брызнула ей в лицо перцовым баллончиком.