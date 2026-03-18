Овчарка без намордника напала на мать с дочкой в лесу Академгородка

Женщина сняла происшествие на телефон, после чего владелица собаки применила газовый баллончик.

Источник: Om1 Новосибирск

В Академгородке во время прогулки по лесу на 10-летнюю девочку напала овчарка без намордника, сообщает АСТ-54 со ссылкой на пострадавшую мать ребёнка. Женщина рассказала, что сначала собака прыгала на нее, порвав одежду, а затем переключилась на девочку. Хозяйка животного не смогла справиться с овчаркой — по словам потерпевшей, она не слышала ни одной команды или клички. Когда женщина попыталась зафиксировать происходящее на телефон, владелица собаки брызнула ей в лицо перцовым баллончиком.

«Собака очень большая, сначала прыгала на меня и рвала на мне одежду, потом переключилась на ребёнка. Хозяйка не могла справиться с собакой: я не слышала от хозяйки ни клички собаки, ни одной команды», — рассказала пострадавшая мать девочки.

После инцидента женщина обратилась в полицию с заявлением, а также зафиксировала травму глаза в медицинском учреждении. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.