В Омской области электромобили и дороги освобождаются от налогов

УФНС России по Омской области опубликовало данные о налоговых льготах, действующих в регионе в 2026 году. Ведомство напомнило, что преференции по земельному и транспортному налогам регулируются как федеральным, так и местным законодательством.
Так, налоговые органы заявили, на территории Омска от уплаты земельного налога полностью освобождаются участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования местного значения. Льгота действует в границах города.
Владельцы электромобилей также могут вздохнуть с облегчением: региональным законом предусмотрено освобождение от транспортного налога для одного легкового автомобиля, оборудованного исключительно электрическим двигателем. Причем получать льготу через заявление не нужно — налоговая применяет ее автоматически на основании данных регистрирующих органов.
В ведомстве пояснили, что если налогоплательщик имеет право на льготу, но не заявил о ней, это не значит, что он останется без преференции. Льгота предоставляется в беззаявительном порядке с того налогового периода, в котором возникло право, на основании сведений, полученных налоговиками в рамках межведомственного обмена.
В 2025 году такой автоматический механизм сработал для 639 организаций, получивших льготы по земельному налогу, и для 49 — по транспортному. Еще трем организациям льготы по земельному налогу предоставили на основании заявлений и двум — по транспортному.