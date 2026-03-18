В Омской области электромобили и дороги освобождаются от налогов

Налоговая служба отчиталась, кому и как предоставляются преференции.

УФНС России по Омской области опубликовало данные о налоговых льготах, действующих в регионе в 2026 году. Ведомство напомнило, что преференции по земельному и транспортному налогам регулируются как федеральным, так и местным законодательством.

Так, налоговые органы заявили, на территории Омска от уплаты земельного налога полностью освобождаются участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования местного значения. Льгота действует в границах города.

Владельцы электромобилей также могут вздохнуть с облегчением: региональным законом предусмотрено освобождение от транспортного налога для одного легкового автомобиля, оборудованного исключительно электрическим двигателем. Причем получать льготу через заявление не нужно — налоговая применяет ее автоматически на основании данных регистрирующих органов.

В ведомстве пояснили, что если налогоплательщик имеет право на льготу, но не заявил о ней, это не значит, что он останется без преференции. Льгота предоставляется в беззаявительном порядке с того налогового периода, в котором возникло право, на основании сведений, полученных налоговиками в рамках межведомственного обмена.

В 2025 году такой автоматический механизм сработал для 639 организаций, получивших льготы по земельному налогу, и для 49 — по транспортному. Еще трем организациям льготы по земельному налогу предоставили на основании заявлений и двум — по транспортному.