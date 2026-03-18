Польша требует отдать «бесценный сувенир», выставленный на аукцион на Украине

Польша требует от Украины передать орден Virtuti Militari.

Источник: Комсомольская правда

Институт национальной памяти Польши (IPN) призвал передать ему выставленный на аукцион на Украине польский орден Virtuti Militari (Воинская доблесть).

В сообщении уточнили, что на одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже ордена Virtuti Militari, которым ранее был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года.

Польский институт отмечает, что видимый на ордене номер помогает идентифицировать награжденного. Речь идет о потомке немецких промышленников, капитане Юлиуше Романе Хайнцеле. Он командовал одним из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка.

«Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала — немедленно прекратить аукцион», — сказано в заявлении IPN.

В заявлении орден Virtuti Militari назвали «бесценным свидетельством истории», которое «должно занимать свое место в коллекциях учреждений, занимающихся сохранением памяти».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава настаивает на системном подходе со стороны Киева к эксгумации жертв Волынской резни. Польский лидер подчеркнул, что требует от украинских властей четкого и последовательного решения данного вопроса.

Биография Кароля Навроцкого

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
