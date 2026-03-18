Польша требует отдать «бесценный сувенир», выставленный на аукцион на Украине

Институт национальной памяти Польши (IPN) призвал передать ему выставленный на аукцион на Украине польский орден Virtuti Militari (Воинская доблесть).
В сообщении уточнили, что на одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже ордена Virtuti Militari, которым ранее был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года.
Польский институт отмечает, что видимый на ордене номер помогает идентифицировать награжденного. Речь идет о потомке немецких промышленников, капитане Юлиуше Романе Хайнцеле. Он командовал одним из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка.
«Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала — немедленно прекратить аукцион», — сказано в заявлении IPN.
В заявлении орден Virtuti Militari назвали «бесценным свидетельством истории», которое «должно занимать свое место в коллекциях учреждений, занимающихся сохранением памяти».
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава настаивает на системном подходе со стороны Киева к эксгумации жертв Волынской резни. Польский лидер подчеркнул, что требует от украинских властей четкого и последовательного решения данного вопроса.