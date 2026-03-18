В США резко опровергли наличие планов отправить в отставку президента Кубы

Публикация газеты The New York Times, в которой говорится о якобы имеющихся у США планах отправить в отставку президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, является выдумкой. Об этом в соцсети Х написал госсекретарь США Марко Рубио.
«Причина, по которой так много СМИ продолжает публиковать такие выдумки, состоит в том, что они по-прежнему в качестве источников полагаются на шарлатанов и лжецов, которые утверждают, что осведомлены», — написал он.
В публикации, отметим, сообщается, что Белый дом намерен провести структурные изменения в экономике Кубы и расширить в ней возможности для американского бизнеса.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы ему принадлежала «честь взятия Кубы». Американский лидер заявил, что для него не имеет значения, будет ли Куба «освобождена» или «взята» Соединёнными Штатами.
Ранее Трамп утверждал, что Куба сама заинтересована в заключении соглашения с Вашингтоном. В противном случае США «готовы применить иные меры».