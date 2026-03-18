Косуля запрыгнула в квартиру пенсионера в центре Назарово

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня утром в Назарово дикая косуля металась по улицам города и неожиданно запрыгнула в окно квартиры на первом этаже. Пенсионера в этот момент дома не было.
Очевидцы вызвали сотрудников полиции и охотоведа, которые поймали косулю. Во время прыжка она поранилось о разбитое стекло. Ветеринары зашили несколько порезов на ногах, после чего животное отвезли на временную передержку.
«Это третья косуля, одну поймали в огородах села Дорохово, вторую подобрали в поле умирающую, и вот теперь эта. Надеемся, не прибегут больше», — цитируют коллеги из «Советского Причулымья» председателя местной общественной организации охотников и рыболовов Назаровского округа Игоря Русинова.
Причина появления животных в городе связана с затяжной снежной зимой: пища скрыта под слоем снега, поэтому косули иногда подходят к жилым домам. Местные жители на окраинах города подкармливают диких животных, что также привлекает их к населенным пунктам.