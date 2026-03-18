Отходы превращаются в доходы. РЭО и Финансовый университет научат компании получать прибыль в сфере обращения отходов

Программа разработана специалистами Российского экологического оператора (РЭО) и Финансовым университетом при Правительстве РФ. Об этом пишет РИАМО.
В марте открывается набор слушателей на курс, где руководителей компаний и специалистов научат эффективной реализации проектов ESG (устойчивого развития). Цель программы — подготовка профессиональных кадров в сфере обращения отходов, а также обеспечение экологической ответственности бизнеса.
«Управление отходами — это перспективное направление развития компаний. Специалисты в этой сфере востребованы на рынке труда. Финансовый университет, являясь активным участником Консорциума РЭО по экономике замкнутого цикла, уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для отрасли обращения с отходами», — сказали в пресс-службе компании.