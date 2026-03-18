Пьяный новосибирец пытался застрелить бездомного пса в присутствии детей

Житель рабочего посёлка Мошково попытался убить собаку по кличке Бобёр, которая жила на улице Западной. Пёс чудом выжил, сообщает Горсайт.
Стрелял в упор
В рабочем посёлке Мошково 6 марта произошло нападение местного жителя на бездомного пса. Очевидцы утверждают, что пьяный мужчина пытался убить собаку по кличке Бобёр прямо на глазах у детей. Местные жители очень любят этого пса и часто его подкармливают.
Очевидец рассказал, что живодёр попал собаке в морду — пуля прошла через верхнюю челюсть между носом и глазами. Собака убежала, мужчина выстрелил снова, но промахнулся.
Несколько дней испуганный пёс прятался от людей. Зоозащитники не могли его найти, пока на третьи сутки Бобёр сам не вышел в центр города. Он был ослаблен и обезвожен. Неравнодушные люди отвезли собаку к ветеринарам, но те не смогли ей помочь. Пришлось везти в Новосибирск.
«Там его приняли, оказали первую помощь. Одну рану обработали, убрали никрозированную ткань и зашили. Многочисленные дробины попали вошли через переносицу и застряли между щекой и челюстью», — рассказал очевидец.
Врачи попытались вытащить дробины, но это оказалось невозможным из-за риска для жизни собаки. Для точной диагностики потребовались компьютерная томография или МРТ. На несколько дней Бобра оставили в стационаре, провели обследование сердца, а также компьютерную томографию, чтобы определить точное местоположение осколков и состояние сосудов. Только после этого врачи решились на операцию. Она прошла 15 марта, и инородные тела были успешно удалены. Сейчас жизни пса ничего не угрожает.
Полиция начала проверку
Чтобы помочь Бобру, откликнулось множество людей. Новосибирцы собрали деньги на его лечение. Мужчина, который стрелял в собаку, свою вину отрицает. Однако местные жители обратились в полицию, чтобы добиться справедливости.
Пёс никогда не проявлял агрессии и не нападал на людей. Дети часто играли с ним.
По словам жителя Мошково, у стрелявшего уже изъяли оружие в качестве доказательства. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация о происшествии поступила в полицию, она была зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.