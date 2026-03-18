Илья Сафронов — в символической сборной 24‑го тура Первой лиги

Полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Сафронов вошёл в символическую сборную 24‑го тура Первой лиги благодаря решающему голу в матче против «КАМАЗа» (Набережные Челны). Его точный удар в компенсированное время принёс команде ничью и стал ключевым моментом встречи.

Футболист вышел на замену — и забил гол на последних минутах, спасший «Ротор» от поражения. После отскока мяч достался свободному Илье Сафронову, и полузащитник сыграл на добивании. Он мощно и точно пробил по воротам: удар получился настолько сильным и метким, что вратарь «КАМАЗа» не успел среагировать. Этот гол позволил «Ротору» уйти от поражения и принёс команде важное очко. Александр Веселовский.